موقع استخباراتي يكشف أنشطة شركة خدمات عسكرية تركية في ليبيا

كشف موقع "إفريقيا إنتلجنس" الاستخباراتي أن شركة "صادات" العسكرية التركية التي تعتبر الذراع العسكري للحكومة التركية، تحاول الاستفادة من الحلف التركي مع الميلشيات الإرهابية في ليبيا أو تحالف رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج المدعوم من تركيا.

وأوضح الموقع، أن شركة صادات شبه العسكرية التركية، التي يرأسها الجنرال التركي السابق عدنان تانفردي، أقامت شراكة مع شركة الأمن الليبية بقيادة فوزي بقطيفن من أجل تدريب القوات التي تقاتل من أجل حكومة الوفاق، وكانت الشركة التركية تحاول منذ عدة أشهر الفوز بعقود تدريب عسكرية في أعقاب تدخل تركيا في الدولة الواقعة في شمالي إفريقيا، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي في القيادة العامة للجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب قال في تصريحات صحفية في وقت سابق، إنه تمّ رصد أعمال مشبوهة داخل ليبيا، تقوم بها شركة صادات التركية للاستشارات الدفاعية الدولية، والتي تعمل لصالح حكومة الوفاق وتعود تبعيتها لتنظيم الإخوان الإرهابي.

ومثل أي تنظيم دولي لا يعترف بالجيوش الوطنية، بل يسعى إلى تمزيقها، يعتمد رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، في تنفيذ سياساته الاستعمارية بدول شرق المتوسط، على الشركة الأولى من نوعها في العالم، في استشارات الدفاع الدولية والتدريب العسكري، وتدعى شركة صادات ويديرها أعضاء سابقون بالقوات المسلحة التركية، تقدم خدمات استشارية وتدريبية في مجال مكافحة الإرهاب والأمن الداخلي والعسكري، وتقدم العديد من الدورات التدريبية في المجالين العسكري والأمني، منها على سبيل المثال، دورات في الحرب غير النظامية، ودورة قناص المهام الخاصة.

وأوضح المحجوب، أن المعلومات المتوفرة لدى الجيش الوطني الليبي تفيد بأن هذه الشركة موجودة في ليبيا بالفعل وتقود النشاط المخابراتي التركي بالبلاد وهي موالية لتنظيم الإخوان.

وأكد المحجوب، أن شركة صادات، تستثمر بشكل كبير في الحرب الليبية، لا سيما وهي تتولى عمليات جلب المرتزقة السوريين والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا وتسليحهم وتدريبهم للقتال بجانب قوات الوفاق.

وكشف المحجوب، أن صادات التركية تلعب دور الوسيط لإتمام صفقات بيع وشراء السلاح والمعدات العسكرية بين الشركات التركية حكومة الوفاق مقابل الحصول على نسبة من الأرباح.