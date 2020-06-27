اليونان تعلن تسجيل 23 إصابة بكورونا

سجلت اليونان، اليوم، 23 إصابة مؤكدة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية، عن منظمة الصحة العامة الوطنية، قولها في بيان، إن من بين الإصابات 753 حالة لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج، و1873 حالة نتيجة مخالطتهم لأشخاص مصابين باليونان حيث يشكل الرجال منهم 55%.

وأضافت المنظمة، أن 11 مواطنا مصابا بالفيروس يتلقون حاليا العلاج في وحدات العناية المركزة ويستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة: "لم تسجل حالات وفاة ليستقر عدد حالات الوفاة عند 191 حالة".

وفي إطار رفع القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أعلنت السلطات اليونانية، اليوم، إعادة فتح المزيد من الأماكن والأنشطة لاسيما الثقافية منها اعتبارا من بعد غد الاثنين.

ونقلت الوكالة عن مصادر رسمية، أن القرار يشمل إعادة فتح السينما والمسارح وصالات الحفلات الموسيقية والمؤتمرات والمعارض التجارية ومراكز الخدمات التي تقدمها الأندية والجمعيات الثقافية وكذلك المخيمات الصيفية للأطفال والتلفريك.

وكانت الحكومة اليونانية، أعلنت مؤخرا إعادة افتتاح المدارس و515 شاطئا، بالإضافة إلى إعادة فتح مراكز التسوق وحدائق الحيوانات والنباتات، كما أعلنت السماح للرحلات الجوية الدولية إلى اليونان.