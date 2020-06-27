وزيرة الصناعة تكشف سر تفضيلها الكمامة الطبية عن القماش

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن العملية الإنتاجية في المصانع لم تتوقف رغم الظروف التي تمر بها مصر، وخاصة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فالمستثمرين ورجال الأعمال وكذلك الوزارة حريصة منذ بداية الجائحة أن تستمر العملية الإنتاجية مع الأخذ بالاحتياطات الاحترازية من أجل الحفاظ على العمالة.

وعن ارتدائها الكمامة الطبية وليس الكمامات القماشية التي تروج لها، أكدت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أنها تقوم بارتداء الكمامة القماش طوال تواجدها في المكتب، ولكن في ظل تواجدها في تجمعات أو الجولات بالمصانع تفضل الطبية.

وتابعت: "لما بكون في تجمعات وبحتك بالكثير من المواطنين والعمال أحرص على ارتداء الكمامة الطبية كنوع من أنواع الاحتراز، أما الكمامة القماش تحمي في حالة عدم وجود مصابين".