يوسف الشريف: "أكتر حاجة حريص أزرعها في أولادي أنهم يعرفوا ربنا"

كشف الفنان يوسف الشريف، عن سبب عزوفه إجراء لقاءات تلفزيونية خلال الفترة الأخيرة، قائلا: "بحب أظهر لما يكون عندى عمل فنى جديد، لكن الظهور الكثير بدون داعى لا أفضله"، مشيرًا إلى أنه اتخذ مبدأه في الحديث النبوي الشريف "ما قل وكفى خير مما كثر وألهى".

وتحدث الشريف عن أبنائه "عبدالله وعبدالرحمن وجنى"، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، لافتًا إلى أن أول عمل يشاهدوه هو مسلسل النهاية بالكامل، وأعجبوا بشخصية الروبوت، وتمنوا أن يكون مثله.

وأعرب الشريف، عن تفضيله العمل في السينما: "السينما أقرب إلى قلبى، وتنفيذ عمل فى ساعتين بالتأكيد أفضل".

وحول ما يفعله في وقت الفراغ، أوضح أنه يفضل الجلوس مع عائلته وأولاده، والتحضير للخطوة الفنية القادمة.

وتحدث عن الموسم الرمضاني الدرامي الماضي، واختص مسلسل الاختيار، مؤكدا أن مسلسل الاختيار بالنسبة له أكبر من أنه فكرة مسلسل، وتمنى تقديم عمل مماثل كل عام، مشيرًا إلى أنه سيعاتب أصحاب الأمر، حال عدم تقديم مسلسل مثل الاختيار العام المقبل، وفي كل عام، وأثنى الشريف على مسلسلات: "البرنس والفتوة".

وأشار الشريف، إلى أنه يحب سماع الأغاني القديمة، خاصة أم كلثوم وعبدالحليم حافظ، ورقمه المفضل هو رقم 3، و أكلته المفضلة "الملوخية"، ولا يتناول الأكل الحار على الإطلاق.

وأوضح الشريف، أنه لن يمنع أبنائه من دخول الوسط الفني حال رغبتهم، وأنه سيعطي لهم الحرية كاملة فى أخذ أي قرار يخصهم، معتبرًا أن أفضل شيء يعلمه لهم، هو معرفة الله "حاجة حريص أزرعها في أولادي، أنهم يعرفوا ربنا في مرحلة وهما صغيرين، اعرفهم ربنا ككلمة مش مجازية، واكلمهم عن ربنا، واعرفهم ازاي يحبوا ربنا، والمعنى يتطور دي أكتر حاجة تحميهم".