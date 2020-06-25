الطقس اليوم الخميس 25-6-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس، اليوم الخميس، إذ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، لطيف ليلًا، وحار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة، معتدل ليلًا.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أنه عن الظواهر الجوية؛ يكون هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق واضطراب في حركة الملاحة البحرية، ونشاط للرياح على شمال وجنوب الصعيد.

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، أن يسود نهارا طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 - 45 كم/ساعة.

الطقس في الأردن

أعلنت دائرة الأرصاد الجوية في الأردن، أنه من المتوقع أن تبقى الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.