الطقس اليوم الجمعة 26-6-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم، الجمعة مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا، حار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح نشطة على مناطق من شمال الصعيد.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن الطقس ليلًا يكون لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فسيكون مضطربًا، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، أن يسود نهارا طقس حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة، فيما يسود ليلا مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة.

الطقس في الأردن

أعلنت دائرة الأرصاد الجوية في الأردن، أن تسود أجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة الحرارة في الاغوار والبحر الميت، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ليلا.