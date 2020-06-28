أسعار الخضروات اليوم الأحد 28-6-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:15 ص | الأحد 28 يونيو 2020
تقدم "الوطن" متوسط أسعار الخضروات بالسوق المحلية، اليوم الأحد 28 يونيو، وجاءت أسعار الخضروات كالتالي:
ورق العنب
بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 15 جنيهًا.
الفلفل الألوان
جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ12جنيها.
الكوسة
وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 6 جنيهات.
الفلفل
وصل سعر كيلوجرام الفلفل الرومي إلى 7 جنيهات.
الليمون البلدي
وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 30 جنيهًا.
البصل
بلغ سعر البصل الأحمر 3 جنيهات للكيلوجرام.
الملوخية
وصل سعر كيلو جرام ملوخية إلى 3 جنيهات.
البامية
تراوح سعر كيلوجرام البامية الخضراء بين 20 إلى 22 جنيها.
الطماطم
تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 إلى 4 جنيهات.
الخيار
بلغ سعر كيلوجرام الخيار 3 جنيهات.
البطاطس
بلغ سعر كيلوجرام البطاطس 2.5 جنيه.
الثوم
تراوح متوسط سعر كيلوجرام الثوم بين 15 إلى 20 جنيها.