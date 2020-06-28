والد الشهيد كريم بطل حادث الوحات عن إعدام المسماري: أبطالنا في الجنة

جاء تنفيذ قرار حكم الإعدام، في الإرهابي عبدالرحيم المسماري، ليثلج صدور أهالي الشهداء، وخصوصا أهالي شهداء حادث الواحات، حيث يعد هو العقل المدبر لحادث الواحات.

وأفاد التليفزيون المصري، في نبأ عاجل له، صباح السبت، بتنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي عبدالرحيم المسماري، العقل المدبر لحادث الواحات.

اللواء أسامة فرحات، والد الشهيد كريم أسامة فرحات، أكد أنه لم يهتم بخبر إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري، موضحا أنه "نكرة" لا يمكن أن يقارن بشهداء الوطن الذين ضحوا بحايتهم في سبيل حماية وطنهم والدفاع عنه.

وأضاف فرحات لـ"الوطن"، أن شهداء الوطن سواء من الجيش أو الشرطة أحياء عند ربهم يرزقون، مشيرا إلى أن الجميع يعلم تضحاياتهم وبطولاتهم في سبيل حماية الوطن حتى استشهدوا بشجاعة ولم ينال الإرهاب منه.

وأشار إلى أن حادث الواحات، أظهر بطولات وتضحيات عظيمة لرجال الشرطة، لأنهم كانوا في مرمى نيران الإرهاب، أسفل المنطقة الجبلية، ولا يوجد إمداد، وأدوا دورًا بطوليًا، ودافعوا عن أنفسهم، وعن القوات التي عادت، والمصابين.

وتابع والد الشهيد، أن آخر لقاء مع نجله، كان قبل خروجه من المنزل للتوجه لهذه المأمورية، ووجه له عدة نصائح، "قلت له خلي بالك من نفسك، وبصفتي ضابط شرطة أبلغته عدة توجيهات يخلي باله منها، ولكن قضاء الله نفذ".

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دوما يقدر تضحيات أبنائه من رجال الجيش والشرطة، ويحرص على تكريمهم بصفة مستمرة، موضحا أن الرئيس كرم أسرة الشهيد في يناير 2018، في حفل عيد الشرطة.

وأوضح فرحات، أن الشهيد مثلما يكرم أهله في الآخرة، يكرمهم أيضا في الدنيا، مشيرا إلى أن الشهيد، كان يتمنى حج بيت الله الحرام، ولكنه نال الشهادة قبل أداء الفريضة.