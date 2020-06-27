محافظ المنيا يؤدي الصلاة بمسجد صلاح الدين ويتابع الإجراءات الوقائية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مساء اليوم، تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمسجد صلاح الدين بحي شمال المدينة، عقب القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء بإعادة فتح المساجد.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة.

وأشاد المحافظ، بمدى التزام المصلين داخل المساجد، وتطبيق كافة القرارات الصادرة عن القيادة السياسية، في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، حيث حرص المصلون على ارتداء الكمامات اصطحاب سجادة خاصة بالصلاة مع مراعاة مسافات التباعد بينهم.

شارك "القاضي" أبناء المحافظة في أداء صلاة المغرب بمسجد صلاح الدين، داعيًا المولى عز وجل ان يرفع البلاء والوباء عن أبناء الوطن، مناشداً أبناء المحافظة الحفاظ على تطبيق كافة التعليمات الصادرة وخاصة خلال الفترة الراهنة.