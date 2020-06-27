الليلة.. الأنبا مكاريوس يعقد اجتماعا عاما لمناقشة فتح كنائس المنيا

أعلنت إيبارشية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، عن عقد اجتماع عام، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في الثامنة من مساء اليوم السبت، مع الأنبا مكاريوس، الأسقف العام، المناقشة إعادة فتح الكنائس واستئناف القداسات.

وكانت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قررت اليوم خلال اجتماعها، برئاسة البابا تواضروس الثاني، تفويض أساقفة الإيبارشيات في فتح أو استمرار غلق الكنائس، طبقا لظروف كل إيبارشية من ناحية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الكنيسة في بيان لها: "إنه نظرًا لحالات العدوى والإصابات والوفاة واختلاف معدلاتها من إيبارشية إلى أخرى وبمستويات شديدة / متوسطة / خفيفة، رأت اللجنة أن يقوم الأسقف مع مجمع الكهنة في كل إيبارشية بتقدير الموقف الصحي من حيث استمرار أو تعليق القداسات بالكنائس لمدة أسبوعين أو أكثر، أو فتحها تدريجيًّا مع مراعاة كل الإجراءات الصحية، مراعاةً كاملةً وشاملةً، وبصورة جدية، مع تعليق الصلوات بشكل كامل بكل إيبارشيات الكرازة المرقسية يومي الأحد والجمعة وفقًا لقرار مجلس الوزراء".

وأضافت الكنيسة: "وفي حالة اختيار الفتح التدريجي في أي إيبارشية نوصي بالالتزام بكل التعليمات التي ستصدر لاحقًا في مذكرة خاصة".

وبالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية البابا)، والتي تشهد ارتفاعًا في نسب الإصابات والعدوى، قررت الكنيسة تأجيل فتح الكنائس حتى منتصف يوليو المقبل على أن يعاد وقتها تقييم الموقف، مشيرة إلى أنه على سبيل الاستثناء يقام قداس يوم عيد الرسل بعددٍ محدودٍ لا يزيد عن 25 فردًا مع مراعاة كل الاحتياطات الصحية.