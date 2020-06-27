محافظ المنيا يتوعد المطاعم والمقاهي المخالفة بالغلق

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن عودة النشاط لبعض المنشآت الخدمية والخاصة، في شوارع مدينة المنيا.

رافق المحافظ، العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، حيث تفقد المحافظ عددًا من المنشآت الخدمية والخاصة، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ووجه المحافظ، جميع العاملين في المنشأت بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وبالنسبة للمطاعم والمقاهي، ضرورة الالتزام بنسبة الـ25% من الطاقة الاستيعابية للمكان مع الحرص على ترك مسافة مناسبة من جميع الاتجاهات حول كل طاولة، مع الحرص على استخدام الادوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر.

وشدد المحافظ على توفير الكواشف الحرارية لقياس درجة حرارة العاملين بالمنشأة، وإخطار مديرية الصحة والسكان بأي حالة إصابة يتم اكتشافها، مع توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، والتزام العاملين في المنشاة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، مشيرًا إلى أن كل مدير مطعم أو مقهى سيوقع على إقرار باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وحال مخالفتها سيتم سحب ترخيص تشغيله، والغلق الفوري ووقف النشاط.

ووجه المحافظ، رؤساء المدن بتشكيل لجان للمرور على كافة المقاهي والمطاعم، والتنسيق مع الغرفة التجارية بالمنيا، للتأكد من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، ووضع عدد من الملصقات واللوحات الإرشادية بالقواعد اللازم اتباعها للعاملين داخل المنشأت والمترددين عليها.

كما وجه المحافظ، خلال جولته بإزالة ورفع الإشغالات من شوارع المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

ناشد المحافظ، المواطنين خلال جولته بضرورة بالالتزام بالقرارات التي أعلنت عنها الدولة المصرية حفاظا علي صحتهم وسلامتهم، والإبلاغ عن أى مخالفات من خلال غرفة العمليات الرئيسية " 2342200 - 2320001 " والخط الساخن بالديوان العام "114".