مطران المنيا للكاثوليك: نتابع تطورات فتح الكنائس وجاهزون لحماية الشعب

وجه الأنبا بطرس فهيم، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، رسالة إلى أقباط الإيبارشية بخصوص الفتح التدريجي للكنائس في ظل التعايش مع وباء فيروس كورونا المستجد، اعتبارا من اليوم السبت.

وأشار المطران إلى أنه اجتمع، أمس الجمعة، مع الكهنة رعاة الكنائس لترتيب وعمل الاستعدادات اللازمة لفتح الكنائس تدريجيا، نظرا لكثرة أعداد المصلين، وقد تم الاتفاق مع الكهنة على كل تفاصيل وترتيبات حضور القداسات والأعداد التي يسمح بحضورها، وطريقة المناولة، والإجراءات الاحترازية اللازمة للأمان والسلامة.

وأوضح المطران، أنه تم مراعاة المصلحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة وحياة الشعب في كل قرار تم اتخاه، فضلا عن مراعاة كل ما يجب من أسباب لاهوتية وروحية وطقسية وراعوية تخص هذه المرحلة الاستثنائية قبل تقرير أي شيء.

وقال المطران للأقباط: "أثق في تفهمكم وتعاونكم مع الرعاة في هذه الظروف، ومساعدتنا على أن نعبر هذه الأزمة بكل خير وسلام، فأرجوا أن نلتزم جميعا بما يعلنه لنا الرعاة، من تعليمات عامة، وما يخص كل رعية بحسب ظروفها الخاصة، والكنيسة تتابع عن قرب، وبكل اهتمام، تطور الأحداث وهي جاهزة دائما لاتخاذ ما تراه مناسبا لرعاية أولادها، ولحماية شعبها والشعب المصري كله".