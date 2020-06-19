"النقل": دخول برج جزيرة شندويل لإشارات السكك الحديدية في الخدمة

أعلن وزير النقل الفريق مهندس / كامل الوزير دخول برج جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج فى الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خط سكة حديد اسيوط /نجع حمادي بطول ١٨٠ كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL .

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (17 برج رئيسي و 3 برج ثانوي و 68 مزلقان ) و أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت ٤٠.٥ % حيث تقوم الشركة باعمال الانشاءات والتركيبات لعدد ١٤ برج علي التوازي بمراحل متفاوته و يعد برج جزيرة شندويل بسوهاج هو اول برج رئيسى يتم دخوله فى الخدمة لافتا الى أن برج جزيرة شندويل بسوهاج يتحكم في ٢٧ سيمافور ضوئي وعدد ١ مزلقان يعمل أتوماتيكيا وعدد ١٩ موتور تحويلة.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن تحديث نظم اشارات السكك الحديدية بخط اسيوط / نجع حمادي يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى/الكهربي القديم ) بآخر إلكتروني حديث مما يؤدي الي تقليل فترة التقاطر بين القطارات وبالتالي زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والامان مضيفا أن تحديث نظم الاشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة لافتا الى أن خطة وزارة النقل تهدف الي تنفيذ مشروعات حالية ومستقبلية لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول اجمالي يصل الى حوالي ١٩٠٠ كم بتكلفة اجمالية تصل الى ٤٦،٧ مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.