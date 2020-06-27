محافظ المنيا يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمطاعم

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مساء اليوم، جولة تفقدية على عدد من المطاعم والمقاهي، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لاستقبال المواطنين المترددين على المطاعم والمقاهي، وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بشأن عودة النشاط لبعض المنشآت الخدمية الخاصة.

وشدد المحافظ، على أصحاب المطاعم والمقاهي بضرورة التزام المواطنين المترددين بارتداء الكمامة، والالتزام بنسبة الـ 25% من الطاقة الاستيعابية للمكان، والحرص على ترك مسافة مناسبة من جميع الاتجاهات حول كل طاولة، مع الحرص على استخدام الادوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر.

وأكد المحافظ، على ضرورة التزام العاملين في المنشأة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، مشيرًا الى أن كل مدير مطعم أو مقهى سيوقع على إقرار باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وحال مخالفتها سيتم سحب ترخيص تشغيله، والغلق الفوري ووقف النشاط.

وناشد المحافظ، المواطنين خلال جولته بالالتزام بالقرارات التي أعلنت عنها الدولة المصرية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال غرفة العمليات الرئيسية "2342200 - 2320001"، والخط الساخن بالديوان العام"144".