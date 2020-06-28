"جاكوار لاند روفر" تعمل على تطوير مركبات خلايا الوقود الهيدروجيني

"خلية وقود هيدروجين.. والوقود البديل"، خلال واحدة من التطورات التي تتم في قطاع السيارات، لم يكن لمركبات خلايا الوقود الهيدروجيني قفزة كبيرة في القبول والاعتمادية مثلما حدث مع السيارات الكهربائية، ويرجع السبب إلى عملية استخلاصها والتي تكون مكلفة كثيرًا، ولكن هناك الكثير من مصنعي السيارات في العالم اتفقوا على أنها الطاقة النظيفة قدر الإمكان.

وحسبما ذكره موقع "أوتو إكسبريس" (تتطلع جاكوار لاند روفر إلى تطوير سيارة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين كجزء من برنامج ممول من الحكومة بقيمة 73.5 مليون جنيه إسترليني في قطاع السيارات للمساعدة في تقليل انبعاثات الكربون).

تعد "جاكوار لاند روفر" أحدث مصنعي السيارات تعلن أنها في طريقها لبدأ العمل على مركبات "خلايا الوقود الهيدروجيني" ، كما أعلنت عن أن السيارة الأولي التي يتم إنتاجها ستكون من فئة الـSUV دفع رباعي.

وفي بيان صادر عن وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية ، "تعمل Jaguar Land Rover مع شركاء عالميين في مجال البحث والصناعة في تطوير نموذج أولي لمركبة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين. سيقدم المشروع مفهوم SUV لخلية وقود سيارات الدفع الرباعي الممتازة بدون انبعاثات مع خصائص جاكوار لاند روفر ، مثل المدى الطويل ، وإعادة التعبئة السريعة ، والقطر ، والقدرات على الطرق الوعرة ، والأداء في درجات الحرارة المنخفضة.

وأضاف البيان الحكومي: "سيساعد المشروع على دفع نمو كبير وقدرات في تصميم وتصنيع المركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود ، مما يوفر ميزة تنافسية في الملكية الفكرية وسلسلة التوريد للمملكة المتحدة." مع كون المشروع صغيرًا إلى حد ما ، لا تزال هيئة المحلفين لا تزال على خلاف بشأن ما إذا كانت أول سيارة هيدروجين لشركة JLR سيتم تصنيفها على أنها جاكوار أو لاند روفر.

كما ستعمل JLR بشكل وثيق مع عدد من الشركات في المملكة المتحدة ، مثل Delta Motorsport و Marelli Automotive Systems UK و UKBIC (مركز تصنيع البطاريات في المملكة المتحدة) ، والتي نجحت جميعها في تطوير مكونات لمركبات الوقود البديل.

المشروع في مراحله الأولى وسيستمر لعدة سنوات حيث تلعب جميع الشركات الأربع دورًا في تقييم وتحليل وتطوير تكنولوجيا الهيدروجين، ستسمح هذه الطريقة بتقديم التكنولوجيا إلى السوق بشكل أسرع مما لو قامت JLR بها من تلقاء نفسها.