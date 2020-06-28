استشاري يحذر من انتشار العدوى عن طريق "الشياطين الصغار": الأطفال يصيبون الكبار

أكد الدكتور شريف علي عبدالعال استشاري طب الأطفال بجامعة القاهرة، أن الطفل من السهل أن يصاب بفيروس كورونا وأن ينقلها لغيره من الناس.

وقال عبدالعال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن الأمريكان يطلقون على الأطفال حاليًا "الشياطين الصغار" نظرًا لأنهم ينقلون العدوى للكبار بسهولة، مضيفًا: "ممكن يكون ناقل العدوى بسهولة للكبار ودي الخطورة اللي عنده".

وأشار عبدالعال أن أكثر سؤال يتلقاه هو كيفية زيادة مناعة الأطفال: "كأن مناعة الطفل كاوتش وعاوزين نزوده هوا" محذرا من تناول الأطفال للفيتامينات وأنها يمكن أن تسبب لهم مشاكل في الكلى بعد سنوات.

وتابع: "أنا بنصح الأم بلاش نكد والأم بنكد على نفسها وجوزها وعيالها ودي بيأثر على الأطفال والنكد والضغط النفسي بيأثر على نفسية الطفل ويصاب بالقلق ولا يأكل بشكل جيد" مشددًا على ضرورة تناول الأطعمة الجيدة.

ونصح عبدالعال الأطفال من بعد سن عامين بارتداء الكمامة: "من قبل سنتين ممنوع كمامة لانها ممكن تعمل له اختناق وبعد سنتين يلبس كمامة ولازم يتعلم ميلمسهاش" مشيرًا أن الطفل يمكن أن يخلع الكمامة في المناطق المفتوحة ويرتديها حال وجود تجمعات.