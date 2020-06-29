رحمة تطرح كليب "انتباه يا مصري" احتفالا بعيد ثورة 30 يونيو

رغم إعلان إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19) الأسبوع الماضي، قررت المطربة رحمة طرح كليب أحدث أغانيها الوطنية بعنوان "انتباه يا مصري" على قناتها على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

اغنية "انتباه يا مصري" كلمات وألحان رحمة، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس وماستر شريف عبد الجابر، الكليب مونتاج واخراج ياسر عبد الرازق.

وتقول كلماتها: إنتباه يا مصري لجيشك اللي حاميك.. اللي هوه أصله منك وليك.. أبنك عمك وأبوك.. دمه دمك.. همه همك.. واللي كل جندي منه مش غريب عليك.. قوله يا مصري إحنا في ظهرك تلاقينا.. دايما بحياتك بتفدينا.. قوله إحنا مانستغناش عنك.. وبنحلف دائما بحياتك.. تسلم وتعيش لينا قياداتك.. و يسدد ربنا خطواتك.. انتباه يا مصري.. يا مصري خلي بالك.. انتباه يا مصري.. دي مصر اللي باقيالك.

وقد قامت المطربة رحمة بتصوير بكليب «انتباه يا مصري» في شهر مارس الماضي قبل انتشار جائحة فيروس كورونا وقبل اصابتها بالمرض استعدادا لاحتفالات ثورة 30 يونيو، وهي حاليا تباشر طرحه وردود الافعال حوله من سريرها.

وعن فكرة الاغنية قالت رحمة في بيان انها قررت كتابة هذه الكلمات ردا على الاشاعات والكلام السخيف الذي يردد حول الجيش المصري العظيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ظل حالة من عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة سواء في دولة ليبيا الشقيقة الجارة الغربية لمصر او في اثيوبيا وازمة سد النهضة في اعالي النيل بالجنوب، ولذلك قررت رحمة ان تقوم بتوعية الشعب وتقول له انتبه الى ما يحاك الى جيش بلدك الجيش التاسع على مستوى العالم وفقا لأخر احصائيات 2020.

وقد اعربت رحمة عن عظيم امتنانها لكل من بادر بالاتصال بها للاطمئنان عليها سواء من الوسط الفني او الاعلامي في مصر والوطن العربي وعلى رأسهم النجمة يسرا والاعلامي وائل الابراشي، فكل هذه المكالمات ساندتها نفسيا ورفعة من روحها المعنوية وهي داخل الحجر الصحي بمنزلها.