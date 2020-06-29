قائد "الدفاع الجوي": نرابط في مختلف ربوع الوطن.. لا فرق بين "سلم وحرب"

قدَّم الفريق علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي، الشكر والعرفان للقادة والرواد الأوائل ومصابي العمليات الذين سبقوا في تولي المسؤولية وأدوا واجبهم بتفان وإخلاص وأفنوا حياتهم لرفعة شأن مصرنا الغالية وحملوا الأمانة في عزة وشرف وسطروا تاريخاً يشرفهم، وتتعلم منه الأجيال القادمة؛ فاستحقوا منا كل تقدير واعتزاز.

وتوجه "فهمي"، في كلمة ألقاها بمناسبة العيد الخمسين لقوات الدفاع الجوي، بالتحية لرجال الدفاع الجوي حماة سماء مصر ودرعها الواقي وعينها الساهرة، المرابطين في ربوع الوطن الذين يتحملون مسئولية الدفاع عن سماء الوطن وقدسيته لا فرق عندهم بين سلم وحرب.

كما قدم الشكر والعرفان لشعب مصر الوفي الذي أنجب هذه الكوكبة من أبناءه، رجال قوات الدفاع الجوي الأوفياء، والذي تحمل الكثير من التضحيات والمشاق من أجل دعمهم طوال فترة خدمتهم بالقوات المسلحة للعمل على رفعة شأن هذا الوطن.

وتحتفل قوات الدفاع الجوي بعيدها في الثلاثين من يونيو من كل عام، والذي يتواكب مع اكتمال "حائط الصواريخ" في 30 يونيو 1970.