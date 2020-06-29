الأردن وبلجيكا يبحثان سبل بلورة موقف دولي ضد مخطط الضم الإسرائيلي

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية والدفاع البلجيكي فيليب غوفين، التحركات الهادفة لبلورة موقف دولي فاعل، يحول دون تنفيذ قرار إسرائيل بضم أراض فلسطينية ويحمي العملية السلمية وأمن واستقرار المنطقة من تداعياته.

وأكد الجانبان - خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - الموقف الأردني الرافض لضم أراض فلسطينية، معتبراً الضم إن نُفذ خرقاً واضحاً للقانون الدولي وتقويضاً لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية.وثمن الصفدي الموقف البلجيكي المتمسك بالشرعية الدولية مؤكدا أهمية الدور الأوروبي في بلورة تحرك دولي يعمل على منع الضم وإطلاق مفاوضات جادة لحل الصراع على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي. والتضامن في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها.

بدوره، أكد غوفين موقف بلاده الرافض للضم والمتمسك بحل الدولتين سبيلاً لحل الصراع. وشدد الوزيران على استمرار العمل على تطوير التعاون الثنائي وفي إطار الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وأكدا استمرار التعاون في مواجهة الإرهاب ثنائياً وفي إطار التحالف الدولي وإزاء القضايا الإقليمية وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد الصفدي بمواقف وخطوات بلجيكا الداعمة للمملكة في مواجهة التحديات الاقتصادية وفي تحمل عبء اللجوء وعلى دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).