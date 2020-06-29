بسبب كسر مفاجئ.. الجيزة تقطع المياه عن الهرم وفيصل ومتفرعاتهما

أعلنت محافظة الجيزة، حدوث كسر مفاجئ بماسورة مياه قطر 1000 مم، وذلك أثناء تنفيذ أعمال بمحور المنصورية بتقاطع شارع فيصل مع محور المنصورية والمغذية لمناطق "الهرم وفيصل وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والمريوطية"، ما يتسبب في خفض كميات المياه المغذية لهذه المناطق، وقطع المياه عن بعض المناطق الأخرى.

وأشارت المحافظة إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى إسكان الضباط وإسكان الشباب والهرم وفيصل ومتفرعاتهم وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والمريوطية والعروبة حتى دائرى المنيب.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة القيام بسحب المياه من الخط، وتكثيف العمالة والمعدات وبذل قصارى الجهد لسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية.

وطالب المحافظ الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة، وفي حال طلبها يتم الاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي. وتعتذر محافظة الجيزة لمواطنيها عن هذا العطل الخارج عن إراداتها.