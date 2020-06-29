بـ"فوتوسيشن يجمعه بزوجته.. مصطفى محمد يختتم شهر العسل في الغردقة

اختتم اللاعب الدولي مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك والمنتخب المصري شهر العسل بفوتوسيشن يجمعه بزوجته بأحد شواطيء مدينة الغردقة.

وقضى اللاعب الدولي مصطفى محمد شهر العسل بأحد فنادق الغردقة السياحة وحرص على توثيق شهر العسل بفوتوسيشن على متن لانش خاص بأحد الجزر البحرية بشواطئ مدينة الغردقة.

وفاجئ اللاعب زوجته بفوتوسيشن وتورتة للاحتفال بعيد ميلادها الثاني والعشرين على متن لانش سياحي برفقة أصدقاء اللاعب وزوجته وعائلتها.

قام مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني المصري اليوم بمد اجازة شهر العسل لمدة يومين إضافيين وذلك بعد انتهاء فترة إجازته لقضاء شهر العسل بأحد فنادق الغردقة السياحية الشهيرة شمال الأحياء بمدينة الغردقة.

وحسب محمد السباعى مدير الأمن الإقليمي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، فإن اللاعب مد إجازة شهر العسل يومين إضافيين معربا عن إعجابه بمدينة الغردقة.

وخصصت إدارة الفندق شاليه خاص للاعب لتوفير الاستجمام والهدوء خلال قضاء شهر العسل، وأشاد اللاعب بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي فرضتها إدارة الفندق طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.

وقضى اللاعب الدولي شهر العسل في شاليه خاص بأحد الفنادق السياحية الشهيرة شمال الأحياء مدينة الغردقة وقضى أسبوع وزار المارينا السياحي وقام برحلة بحرية وفاجئ زوجته بتورته وفوتوسيشن للاحتفال بعيد ميلادها.