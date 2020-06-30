نشأت الديهي يُعدد إنجازات السيسي: من لا يراها عديم الضمير والبصيرة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اليوم ذكرى مرور 7 سنوات على الثورة المصرية الشعبية العفوية في 30 يونيو، وهي أضخم تجمع بشري في التاريخ، كما أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة فارقة بين ضياع الهوية المصرية ووجه مصر التاريخي، وبين الحفاظ على هذه المقدرات والمكتسبات، فمثل هذا اليوم كان الشعب على موعد مع استعادة وطنيته ودولته، كما أن الملايين خرجت في مثل هذا اليوم لصب لجام غضبهم على من سرقوا من الوطن المدنية والوسطية، وهذه التجمعات أعادت للوطن هيبته

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، البطل الحقيقي الذي لبى نداء الشعب المصري في وقت حالك وصعب، باتخاذ قرار في هذا التوقيت هو الأصعب في التاريخ، حينما كان وزيرًا للدفاع، بالاستجابة لصرخات الشعب المصري الرافضة لوجود المدلسين وتجار الدين واستحواذهم على المشهد السياسي.

نشأت الديهي: لن ترهبنا محاولات إحباطنا والنيل منا

وأشاد الإعلامي، بما تم افتتاحه من مشروعات قومية اليوم تزامنًا مع ذكرى ثورة 30 يونيو، واصفًا اليوم بـ "يوم مشهود"، معربًا عن فخره بتواجده باحتفالية 30 يونيو، مؤكدًا أن ما تم إنجازه خلال الـ 7 سنوات لا يوجد في عقول المسئولين، ولا يوجد في السحارة، وإنما موجود أمام أعين الناس في الواقع على الأرض، "من يحاولوا أن يسحروا أعين الناس نحن لهم بالمرصاد، ولن ترهبنا محاولاتهم لإحباطنا والنيل منا، فنحن نعلم عدونا جيدًا".

الديهي: من لم يرَ الإنجازات خلال 7 سنوات عديم الضمير

وأشار إلى أنه خلال 7 سنوات تم إنجاز أكثر من 20 ألف مشروع بتكلفة 4.5 تريليون جنيه، ومن بين المشروعات تم إنشاء 650 مليار جنيه لقطاع الطاقة والذي تسبب في حلول جذرية لأزمة الكهرباء وأصبحت مصدرا للطاقة، و250 مليار جنيه في الطرق، وما تم انجازه في الطرق نحو 8500 كيلو طرق بجودة وسرعة بسواعد المصريين وبشركات وخامات مصرية، وهذا إنجاز غير مسبوق في أي دولة في العام أن يتم انجاز هذا الكم من الطرق خلال تلك الفترة.

وأكد "الديهي"، أن الـ 7 سنوات الماضية شهدت تغيير جذري وشامل لكافة مناحي الحياة، معقبًا للمشككين: "اتحدى من يقبل التحدي أن يخرج أحد يكذبنا فيما يتم الحديث عنه من معلومات حول المشروعات القومية التي يتم تنفيذها"، مشددًا على أن من لم يرى كم الانجازات التي حدثت خلال الـ 7 سنوات الماضية عديم الضمير جاحد، بلا بصر ولا بصيرة.

نشأت الديهي: السيسي رئيس يُجيد تغيير الواقع

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول رئيس يفكر في إنشاء عاصمة جديدة بعد 1050 سنة منذ تأسيس القاهرة في عهد جوهر الصقلية، عام 969؛ للحفاظ على القاهرة الخديوية، وإعادتها لرونقها، فالرئيس السيسي، يُجيد تغيير الواقع، منوهًا بأنه غير الواقع مرتين، فهو غير واقع مصر بالحفاظ على هويتها في 30 يونيو، والآن يغير الواقع بإنشاء العاصمة الإدارة الجديدة بعد 1050 من إنشاء العاصمة القديمة.

وتابع، أن الرئيس السيسي يعتذر للقاهرة التي أهملت على مدار 10 قرون، معقبًا: "عندما أسير في ميدان طلعت حرب وميدان التحرير أشعر أنني أسير بشوارع باريس وأوروبا".