نشأت الديهي يخضع للعزل المنزلي: "دعواتكم"

أعلن الإعلامي نشأت الديهي، مُقدم برنامج "بالورقة والقلم"، عبر قناة "TeN"، خضوعه للعزل المنزلي، اعتبارًا من اليوم الأحد.

وكتب "الديهي" عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "أخضع للعزل المنزلي لعدة أيام.. دعواتكم".

وفي سياق آخر، كان الإعلامي عمرو صلاح، بإذاعة "نغم FM"، قد أعلن قبل يومين تعافيه من فيروس كورونا المستجد، قائلًا: "الحمد لله جرى القضاء على فيروس كورونا".

ونشر "عمرو" عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، صورة تجمعه بالطبيب المعالج، معلقًا عليها: "النهاردة بعد الأشعة والتحاليل الحمد لله تأكدت إني خلصت من الضيف الرخم، اللي جه وأخد راحته عندي شوية.. عدت على خير الحمد لله يارب.. شكرا لكل واحد اهتم وسأل".

وتابع: "خلاصة شهر كورونا.. وأنت بتكتب بوست مليان طاقة سلبيه وندب.. خد بالك إن ناس كتير عندها كورونا بتقرأه فالحالة النفسية عندهم مش ناقصة (الحالة النفسية مهمة بنسبة 50% في العلاج.. أقسم بالله أكتر ناس تعبت وبتتعب وهتتعب دلوقتي الدكاترة والتمريض وعمال النظافة في المستشفيات (على قد ما تقدروا أدعموهم ولو نفسيا)".

وقال: "لو حسيت بأى وجع بسيط استشير دكتور، حل الموضوع في أوله أسهل ما تسيبه.. متخفش كورونا مش بعبع أوي كده زي ما الناس خايفة والدليل حالات الشفاء العالية".

وأكمل: "اللي بيسأل الشباب بتموت منه.. فهقولك إني سألت الدكتورة وقالتلي إن نسب التعرض لكمية الفيروس هى اللي بتفرق في الشفاء.. علشان كده الكمامات حتى لو خالطت حد بتقل من الرذاذ.. فلو لا قدر الله حتى أخدت الفيروس فهيكون بنسبة قليلة.. فهيجيلك بأعراض خفيفة ويعدي".