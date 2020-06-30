قبل مطاري سفنكس والعاصمة.. أبرز إنجازات وزارة الطيران في عام 2020

رغم جائحة فيروس كورونا التي تسببت في خسائر كبيرة لقطاع الطيران العالمي، إلا أن وزارة الطيران المصرية استطاعت تنفيذ عدة نجاحات في ظل الظروف الصعبة، آخرها افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مطاري سفنكس والعاصمة، ضمن مجموعة مشروعات جرى افتتاحها.

وقبل افتتاح المطارين قامت وزارة الطيران عدة جهو من بينها المجهود الكبير في سبيل إعادة المصريين العالقين في الخارج بسبب أزمة فيروس كورونا، بعد توجيه الرئيس السيسي بضرروة إعادة المصريين من خارج، وسبيل تنفيذ ذلك قامت الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني خلال الفترة من 20 مارس حتى 21 مايو بتسيير عدد ( 135) رحلة جوية استثنائية لإجلاء ( 24750 ) من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية، حسب الموقع الرسمي لوزارة الطيران.

وتطبق وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة أعلى المعايير الاحترازية والوقائية بتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير المشددة لضمان أعلى درجات السلامة داخل المطارات المصرية، وعلى متن الطائرات قبل وبعد كل رحلة، فضلًا عن إجراءات التعقيم الشاملة التى تتم بجميع مواقع العمل بالمطار والطائرات قبل وبعد وصول الرحلات الجوية الاستثنائية التي يتم تسييرها بالمطارات.

تتعاون مصر مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" بإنشاء أول مبنى صديق للبيئة بمطار برج العرب الدولي، وتزويده بأحدث التقنيات المتاحة في مجال المطارات على مستوى العالم، والعديد من المشروعات المعنية بالطاقة النظيفة، وهو ما عبر سفير دول اليابان بالقاهرة كي نوكي، عن سعادته بالتعاون مع مصر في تلك المشروعات.

وفي إطار تطوير القدرات المهندسين والطيارين، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يناير الماضي، بإقامة معهد الهندسة الطيران ومعهد حاسبات وتكنولوجيا الطيران والفضائي والتي تبلغ مساحتها 7.61 فدان.