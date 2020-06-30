نيسان تعلن عن موعد الإعلان عن Ariya

أعلنت شركة نيسان عن موعد إطلاق السيارة الكهربائية نيسان آريا "Ariya" خلال اجتماع المساهمين السنوى للشركة فجر اليوم.

تأتى Ariya الجديدة من فئة الكروس أوفر حيث أعلنت نيسان أن Ariya ستكون لاعبا مهما وعالميا للعلامة التجارية نيسان، والتي سيتم طرحها فى الولايات المتحدة الأمريكية فى عام 2021.

ولأول مرة ستتوفر Ariya بنظام القيادة الذاتية من نيسان propilot وستقدم نيسان Ariya بمحرك كهربائى واحد، أو محركين مزدوجين يمكنهم السير لمسافة 483 كم فى الشحنة الواحدة ومن المتوقع أن يكون السعر الابتدائى للسيارة 40 ألف دولار تقريبا.