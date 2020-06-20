مستشار سابق لأردوغان يكشف عن الحصار الإعلامي من حزب العدالة والتنمية

تحدث أحد مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء فترة عمله كرئيس للوزراء، عاكف بكي، عن الحصار الإعلامي الذي فرضه حزب العدالة والتنمية.

واستدعى الكاتب بجريدة قرار التركية عاكف بكي، الذي عمل كمستشار لرئيس حزب العدالة والتنمية أردوغان خلال فترة رئاسته للوزراء، فترة الحصار الذي فرضه عمر جيليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، أثناء عمل "بكي" في أحد البرامج التلفزيونية بقناة CNN Türk.

وقال بكي: "هناك قوائم تُسمى قوائم سوداء لا يمكن إزالة الموجودين بها. ويجب عليك العثور على الأسماء التي تمت الموافقة عليها. في الوقت الذي عملت فيه بأحد البرامج بقناة CNN Türk كان لدي ضيف وهو رئيس لجنة مجلس حزب العدالة والتنمية وكنا نجلس في غرفة الانتظار. وجاءت رسالة على هاتفه، كان مضمونها (أتعلم أنك لن تظهر في هذا البرنامج؟)".