أبو بكر يدعو لاحتفالية ضخمة بالعلمين الجديدة لعرض إنجازات السيسي

دعا الإعلامي خالد أبو بكر، إلى عقد مؤتمر واحتفالية ضخمة في شهر أكتوبر المقبل، لعرض الإنجازات التي لم نحتفل بها في 30 يونيو الجاري، مضيفًا: "يجب أن يكون هناك احتفال ضخم يليق بحجم العمل، وعندى أمل أن نرى هذا الأمر أمام العالم كله ونفخر بما صنعته أيدينا، أتمنى من متخذي القرار إجراء مؤتمر كبير جدًا في مدينة العلمين الجديدة لعرض إنجازات المصريين في 6 سنوات ماضية".

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، : "تابعت كلمة الرئيس كلمة كلمة..وكان نفسي 30 يونيو 2020 يكون الاحتفال في مدينة العلمين الجديدة لمدة 3 أيام لعرض إنجازات الدولة المصرية خلال الـ 6 سنوات الماضية".

وأكد أن حجم الإنجازات كبير وضخم جدًا، وحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي يكشف ملامح العمل بالدولة المصرية والإنجازات التي تمت.

وتابع: "مصر في عهد السيسي أصيلة ومبتنساش.. من كان يتخيل أن يكون هناك قاعدة عسكرية كبيرة جدا باسم محمد نجيب.. وأرجع وأقول إمتى هيكون في يوم من الأيام مدينة أو شارع واحد باسم الرئيس السيسي، ودا مش تطبيل.. لكنه حق".