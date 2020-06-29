رانيا محمود ياسين تتذكر أحمد زكي بصورة: وحشتني يا خال

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين عبر انستجرام صوره تجمعها بالفنان احمد زكي اثناء تصويرها فيلم "قشر البندق"

وعلقت رانيا "حبيبي الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه دايما معايا في كل بدايه جديده في حياتي فعلا قال لي اوعي تشتغلي اول شوت الا لما اجي امسكلك الكلاكيت وحشتني يا خال

احتفلت رانيا محمود ياسين، منذ ايام، بعيد ميلاد والدها الفنان الكبير محمود ياسين عبر حسابها على إنستجرام، ونشرت رانيا صور مع والده في طفولتها، وعلقت "ابي وحبيبي الغالي ابي الذي عرفت معه الحب والعطاء والتفاني والكرم والحنان والصدق والاخلاص عرفت منك كل قيم الحق والخير والجمال ربنا يديك الصحة والعافية