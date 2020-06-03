رانيا محمود ياسين: أتحدث مع والدي وأمي من الشباك خوفا عليهما

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إنها انتهت من تصوير كل مشاهدها في مسلسل فلانتينو، قبل انتشار فيروس كورونا بـ15 يوم، "مكنتش بنزل لأني شخصية بسيطة فوق ما أي حد يتصور، وكان هيبقي بالنسبة لي مشكلة كبيرة، لو كنت بنزل التصوير، لأن شخصيتي بسيطة وأتعامل مع الجميع".

وأضافت "ياسين"، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية Dmc، أنها خوفا على والدها الفنان محمود ياسين ووالدتها الفنانة شهيرة، "مبروحش هناك كتير، بالرغم من أنهم يسكنون بالقرب مني، وبينا حائط فقط، وبدخل من باب الجنينة، وأقف أكلمهم من الشباك ومبدخلش البيت بسبب فيروس كورونا المنتشر".

ونفت تصريح بأن "الفنان محمود ياسين مبيدخلش حد البيت، لأن والدتها هي اللي مبتدخلش حد البيت، وعاملة علينا حظر، وبابا بيبقي قاعد يقولنا أيه الأوفر اللي انتي فيه ده، بتكلميني من الشباك ليه، ما تدخلي ولما أقوله خايفة بيرد مانتي لابسة الكمامة".