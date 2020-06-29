إثيوبيا: الاتحاد الإفريقي لدية الإرادة للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة

قال مندوب إثيوبيا في الأمم المتحدة، إن الاتحاد الإفريقي لدية الإرادة والخبرة سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وأضاف مندوب إثيوبيا في الأمم المتحدة، في كلمته أمام مجلس الامن الدولي حول سد النهضة الإثيوبي، عبر الفيديوكونفرانس، أن بلاده "تبحث عن استعمال مواردها بطريقة معقولة بعد حرماننا من ذلك".

وأوضح المندوب الإثيوبي: "لدينا واجب وطني بحماية شعبنا وتحقيق الرفاهية له".

وكان مندوب السودان في الأمم المتحدة، قال في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة الإثيوبي عبر الفيديو كونفرانس، إن بلاده تؤمن بأن المسار الإفريقي يمكن أن يدفع جهود الدول الثلاث بشأن التوصل لاتفاق بخصوص سد النهضة، مضيفا، "نؤمن بأن التوصل إلى اتفاق قبل ملء سد النهضة ضروري جدا كي نتجنب الإضرار بالملايين من الناس".

وأضاف المندوب السوداني، إن "موقفنا بشأن سد النهضة يستند على مبدأ عدم الإضرار بالآخرين".