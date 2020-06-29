وزير الخارجية: سد النهضة قد يتسبب في نشوب توترات ونزاعات بالمنطقة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن العملية الأحادية من أثيوبيا لبناء سد النهضة دون توقيع أي اتفاق يضمن حماية الدول التي يصب فيها النهر يضر كثيرًا، ويزيد من التوترات والأزمات والنزاعات، والتي يمكن أن تزعزع أكثر من منطقة غير مستقرة، ومن المهم أن ينظر مجلس الأمن في هذه القضية، كونه الهيئة التي تفوضها المجتمع الدولي مسؤولية الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.

وأضاف "شكري"، خلال كلمته في مجلس الأمن حول مناقشة قضية سد النهضة، أنه يجب أن يكون مجلس الأمن حذرًا في تعامله مع ملف سد النهضة حتى نمنع أن ينشأ نزاع، وأن يتم احتواء الأزمة التي من الممكن أن تُهدد السلام في منطقة هشة، "نثق بأنه اذا التزم مجلس الأمن بمسؤوليته فأن مجلس الأمن سيتحرك بحزم حتى يحقق هذا الأمر".

وتابع: "يجب على مجلس الأمن منع التحركات الاحادية التي يمكن أن تقود عالمنا الدولي ويلقى اعباء كبيرة على المجتمع الدولي كلاعبين مهمين، مصر جلبت هذه القضية إلى مجلس الأمن حتى نتجنب توترات أكثر وحتى لا تكون تحركات أحادية تقود السلام والاستقرار وحتى نحمي حقوق دول المصب".