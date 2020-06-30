الأوقاف توجه الشكر لراعي كنيسة بإسنا لتوزيعه سجاد صلاة على المصلين

وجََّه المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف الشكر للقمص متاؤس زخاري، راعي كنيسة الأم دولاجى بمدينة إسنا، جنوب الأقصر، على مشاركته في توزيع الكمامات والمطهرات وسجاد الصلاة على المصلين في صلاة الظهر بالمسجد العتيق ، وذلك في إطار مبادرة شارك فيها عدد كبير من شباب ومنظمات المجتمع المدني.

وقال المركز إن المبادرة قامت بتطهير المسجد قبل الصلاة وبعدها ، وكذلك تطهير المصلين بالكحول والمطهرات، ويؤكد المركز الإعلامي أن هذه هي مصر لكل أبنائها وبكل أبنائها وتحيا مصر.

وهنأ الأب متاؤس زخاري راعى كنيسة الأم دولاجى بمركز إسنا جنوب الأقصر، المسلمين بافتتاح المساجد، ووزع سجاجيد صلاة، وكمامات، وكحول على المصلين الوافدين لأداء الصلاة اليوم بعد صدور قرار بفتحها.

وقالت أمل السايح، مؤسس مبادرة "إيد فى إيد فى حب مصر"، في تصريحات صحفية إن الأب متاوس زخارى، راعى كنيسة الأم دولاجى، والشيخ حسن الأمير، تواجدا أمام مسجد "العمرى"، ووزعا كمامات، وسجاجيد صلاة، وأدوات التعقيم.

وتابعت السايح، أن راعى كنيسة الأم الدولاجى، دائما ما يشارك فى المبادرات الشعبية، والعمل على تأصيل المحبة، والتعاون والروح الوطنية.