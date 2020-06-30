سهم بوينج يقود وول ستريت للارتفاع رغم تزايد الإصابات بكورونا

ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال جلسة تداولات متقلبة، حيث شجعت الأخبار عن شركة بوينج للطيران المستثمرين في بورصة "وول ستريت"، متجاهلين أحدث زيادة في عدد الاصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بالولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 477.40 نقطة أو 1.91% خلال تداولات، أمس الاثنين، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز، 1.2%، بينما جنى مؤشر ناسداك التكنولوجي 1%.

وزاد سهم "بوينج"، بنسبة 7.7% مع بدء المصادقة على رحلات طائرة بوينج 737 ماكس، اليوم، حيث ينظر المستثمرون إلى الاختبار على أنه خطوة حاسمة في أسوأ أزمة مؤسسية للشركة على الاطلاق والتي بدأت في مارس 2019 بعد حادثي تحطم في 5 أشهر أسفرا عن مقتل 346 شخصا.

وراهن المستثمرون على أسهم مختارة على أمل أن تستمر معظم اقتصادات الولايات الأمريكية في إعادة فتحها حتى مع ظهور بعض نقاط الاصابة "الساخنة".

وقفز سهم شركة ساوثويست للطيران بنسبة 5.1% في حين ارتفعت أسهم متاجر التجزئة بنسبة 5% تقريبا.

وحصلت المعدلات الرئيسية على دفعة بعد أن قالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن مبيعات المنازل المعلقة قفزت بنسبة قياسية بلغت 44.3% خلال شهر مايو الماضي.

وتعرضت "وول ستريت" للضغوط بعد أن أظهرت البيانات التي جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أنه تم تأكيد أكثر من 2.5 مليون إصابة بكورونا المستجد - "كوفيد 19"، في الولايات المتحدة في حين تم في يوم الجمعة الماضي وحده الإبلاغ عن أكثر 45 ألف حالة إضافية مما يزيد متوسط الإصابات خلال 7 أيام في البلاد بأكثر من 41 % من الأسبوع السابق له.

وسجلت المتوسطات الرئيسية للسوق انخفاضاتها الأسبوعية الثانية في 3 أسابيع يوم الجمعة الماضي حيث انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 3.3% الأسبوع الماضي، فيما انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 2.9% وناسداك بنسبة 1.9%.