وزير الخارجية: قد ينجم عن سد النهضة آثار سياسية مزلزلة وتناحر الشعوب

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن أزمة سد النهضة الإثيوبي تمثل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، كما قد تنجم عنها آثار سياسية خطيرة بل مُزلزلة، حيث ستوضع دولتا المصب في موقف لا يمكن تحمله وسيتولد مناخ من العداء بين بلداننا، وستُزرع بذور التناحر بين شعوبنا، وعلى ضوء مسؤولية مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدوليين وفق ميثاق الأمم المتحدة فإن مصر توجهت بهذه القضية اليه.

وأضاف "شكري"، خلال كلمته في مجلس الأمن حول أزمة سد النهضة، أن مصر مستمرة في الانخراط في عملية تفاوضية في إطار آلياتنا الأفريقية، ولكن يظل من الضروري قيام مجلس الأمن وهو جهاز رئيسي بالمنظمة بالانخراط النشط في هذا الموضوع، ويتعين على مجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يبذل كل الجهد ويدعم أي مبادرة قد تساهم في إزالة هذا الخطر الداهم ورفع هذا التهديد الذي يلوح في الأفق.

وتابع: "نناشد مجلس الأمن لحث الأطراف على التفاوض بحسن نية للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، والامتناع عن أي إجراءات أحادية حتى إبرام هذا الاتفاق، وحتى نصل إلى مُبتغانا هذا، يجب أن يظل الأمر قيد نظر المجلس في إطار اضطلاعه بواجباته".