رنا رئيس: خالد الصاوي قبّل رأسي بعد تصوير أولى مشاهدي في "ليالينا 80"

كشفت الفنانة رنا رئيس كواليس تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "ليالينا 80"، المعروض حاليا عبر فضائية cbc.

وقالت رنا، لـ "الوطن"، إن هذا المشهد كان يجمعها بالفنان خالد الصاوي، ما أشعرها بتوتر كبير قبل بدء تصويره، مضيفة: "التقيت أستاذ خالد لأول مرة داخل مقر شركة سينرجي، وتصببت عرقا حينما صافحته لأنني أراه غول تمثيل بما تعنيه الكلمة.

وتابعت: دعاني الأستاذ خالد إلى الكارافان الخاص به قبل تصوير المشهد لمراجعته، حيث شعرت بأنه يحتويني لمحاولة إزالة أي توتر بداخلي، وقبل التصوير مباشرة حدثني قائلا "أنتي جميلة وهادية وشاطرة وهتعملي حاجة كويسة"، وبعد تصوير المشهد فوجئت قبّل رأسي وأشاد بأدائي، وهو ما أعتبره إشادة عظيمة من فنان كبير ومخضرم.

ويشارك في بطولة "ليالينا 80" غادة عادل، إياد نصار، صابرين، محمد علي رزق، سارة التونسي وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.