مندوب الجامعة العربية: إثيوبيا لا يمكنها حجز مياه النيل عن مصر

قال السفير ماجد عبدالفتاح، المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، إن انعقاد جلسة مجلس الأمن بشأن ملف سد النهضة يُعد نجاحا وانتصارا للدبلوماسية المصرية في ظل أصوات كانت تطالب بعدم عقدها بعد اجتماع الاتحاد الأفريقي، كما أن اللجنة المشكلة من الجامعة العربية ستناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة إجراءات من أجل المشاركة في المفاوضات الفنية.

وأضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد "، أن إثيوبيا لا يمكنها حجز المياه وأن خطاب السيد سامح شكري وزير الخارجية أكد على حق إثيوبيا في التنمية ولكنه شدد على أهمية المياه للمواطن المصري ورد بقوة على اتهامات مندوب إثيوبيا غير الصحيحة.

وتوقع المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، عدم صدور أي قرارات أو بيانات من مجلس الأمن اليوم مؤكدا انتهاء الجلسة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رسائل وزير الخارجية المصري واضحة والجامعة العربية تتبناها .