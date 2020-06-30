شكري: عواقب سد النهضة "مدمرة".. قد تؤدي لارتفاع معدلات الجريمة والبطالة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن قيام إثيوبيا بملء سد النهضة بشكل أحادي ودون اتفاق مع مصر والسودان سوف يهدد مصالح دولتي المصب اللتين يعتمد وجودهما وبقاؤهما على نهر النيل، كما أن تشغيل هذا السد العملاق بشكل أحادي قد يكون له تأثيرات اجتماعية واقتصادية مدمرة سوف تؤثر على كافة مناحي الأمن الإنساني للمصريين.

وأضاف "شكري"، خلال كلمته في مجلس الأمن بالجلسة التي خُصصت لمناقشة أزمة سد النهضة، أن قيام إثيوبيا بهذا الأمر سوف يؤثر على الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن البيئي والصحة العامة، كما أنه سيعرض الملايين لمخاطر اقتصادية ستؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والجريمة والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن التأثير على النُظم البيئية والتنوع البيولوجي وزيادة المخاطر الناجمة عن تغير المناخ.

وأكد وزير الخارجية، أنه من واجب مجلس الأمن أن يأخذ علماً بنتائج اجتماع هيئة مكتب القمة الأفريقية وأن يُرحب بها ويدعو الدول الثلاث للالتزام بتعهداتها التي قطعتها على نفسها، موضحًا أن مجلس الأمن يظل هو الجهاز الأهم في النظام الدولي فيما يتعلق بالموضوعات ذات الصلة بحفظ السلم والأمن الدوليين.