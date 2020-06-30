يوميات كورونا في المغرب العربي.. ارتفاع إجمالي إصابات تونس إلى 1172

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية، إلى 10.397.130 ، فيما وصل إجمالي الوفيات 507.420، بينما بلغت حالات الشفاء منه 5.646.404 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كما انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا".

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس الاثنين، تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا المستجد، من بين الذين تم إجلاؤهم من الخارج، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1172، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة التونسية، في بيان، إنها أجرت في الساعات الـ24 الأخيرة، 82 تحليلا مخبريا، أسفرت عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم وهم موجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري.

وأضافت وزارة الصحة التونسية، أن العدد الإجمالي للمصابين، ارتفع إلى 1172 بينها 1029 حالة شفاء و50 حالة وفاة و93 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في الجزائر إلى 13571

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 298 إصابة جديدة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية، وقال المتحدث الرسمي للجنة رصد ومتابعة كورونا المستجد، الدكتور جمال فورار في مؤتمر صحفي يومي، إن "الإصابات تواصل الارتفاع وسط استغراب أعضاء اللجنة حيث تم تسجيل 298 إصابة موزعة عبر 41 ولاية ليرتفع عدد الإصابات إلى 13571 إصابة موزعة عبر 48 ولاية".

وأضاف فورار، أن "ولاية (سطيف) شرق البلاد عادت مرة أخرى لتتصدر عدد الإصابات التي تم إحصاؤها حيث تم تسجيل 48 إصابة جديدة فيها تليها ولاية (البليدة) التي تعتبر بؤرة الوباء بواقع 24 إصابة ثم الجزائر العاصمة بواقع 22 إصابة".

وأوضح فورار بشأن الوفيات أن "الوباء يواصل حصد المزيد من أرواح المصابين لاسيما أصحاب الأمراض المزمنة حيث تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 8 حالات وفاة جديدة من بينها 6 حالات بولاية (سطيف) شرقي البلاد ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 905 حالات موزعة عبر 40 ولاية".

وأشار المتحدث الرسمي للجنة رصد ومتابعة كورونا، إلى أن "تم تسجيل 303 حالات شفاء جديدة ليرتفع عدد الذين تعافوا من الوباء وغادروا المستشفيات إلى 9674 شخصا مع تواجد 42 حالة بغرف العناية المركزة ".

وفي موريتانيا، أعلن مدير الصحة العمومية الدكتور سيدي ولد الزحاف مساء أمس الاثنين، تسجيل 78 حالة شفاء، وحالتي وفاة، و 88 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد، مؤكدا أنه تم التوصل لهذه النتيجة بعد إجراء 585 فحصا من بينها 136 فحصا للمتابعة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 4237 حالة، منها 1497 حالة شفاء، و128 وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

ارتفاع إجمالي الوفيات بالمغرب إلى 225 شخصا

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين،ـ تسجيل 238 إصابة جديدة مؤكدة بكورنا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقالت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة هند الزين في إيجاز صحفي يومي حول مستجدات كورونا المستجد، إنه "بعد الإعلان عن هذه النتائج فأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 12290 إصابة".

وأضافت الزين، أنه تم تسجيل 4 وفيات جراء الإصابة بهذا الفيروس خلال نفس الفترة ليرتفع مجموع عدد الوفيات بالمغرب إلى 225 شخصا.

وأشارت الزين، إلى أنه تم في المقابل تسجيل 93 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 8833 شخصا.