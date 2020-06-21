عماد أديب عن الأزمة الليبية: تركيا وقطر يريدان وقف مشروع مصر القوية

تحدث الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، عن توقعاته بخصوص تطورات الوضع الليبي، خاصةً بعدما أعلن الرئيس السيسي الخط الأحمر، الذي سوف يدفع مصر إلى التدخل العسكري، إذا ما تجاوزته الميليشيات الإرهابية المدعومة من قطر وتركيا.

وقال أديب، خلال مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، على قناة "oN"، عبر خاصية "سكايب": "أنا أعتقد أن غطرسة من يحكم في قطر وحماقة من يحكم في تركيا، يصعب جدًا السيطرة عليها إلا إذا جاء إنذار روسي أمريكي بشأن الخط الأحمر، وغير ذلك كل منهما يعتقد أنه قادر على إيذاء المنطقة كلها، ويريد إيقاف مشروع مصر القوية التي يحاول الرئيس السيسي بناءها".

وأضاف: "بناء مصر القوية يبدأ من الداخل، والدخول في حروب إقليمية تكون حدودها في إثيوبيا وليبيا، هو محاولة لاستدراك طاقة العمل والبناء والتنمية المصرية".

وتابع: الرئيس السيسي يدرك ذلك ويمارس أكبر قدر من ضبط النفس ويحاول التأثير في الأزمات دون أن يتأثر، ولكن عند خط أحمر ما، مثل الجنون الإثيوبي في رفض مهلة الـ30 يومًا او عند الحماقة التركية مع قوات السراج هنا يصبح لزاما علينا أن نقاتل حتى لو كان كره لنا، ومهما كانت التضحيات".

وأردف: "وهناك ما يمكن أن يطلق عليه الفيلم التركي القطري الشرير، هو محاولة تسخين إثيوبيا علينا ودفع مبالغ مادية ورشاوى سياسية حتى تعقد الموقف وتتراجع عن اتفاقها في واشنطن، ونقل 12 ألف إرهابي من سوريا إلى ليبيا ودفع 800 دولار شهريًا بخلاف الذخيرة والمعونة".