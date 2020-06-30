عماد أديب: إثيوبيا الآن تلعب لعبة المراوغة وليست هي الخصم الحقيقي

أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عماد الدين أديب أن إثيوبيا تتملص من موضوعين أن يكون هناك شرط ملزم للاتفاق ثم وجود بند يتناول آلية فض المنازعات.

وقال أديب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن أي اتفاق بين شركتين أو فردين أو دولتين خاصة إذا كان التفاوض على مسألة في القانون الدولي مثل الأنهار والتي لها اتفاقية مثل اتفاقية البحار التي أبرمت 1982.

وأوضح أديب أن إثيوبيا الآن تلعب لعبة المراوغة وليست هي الخصم الحقيقي أو الطرف الجالس، لافتًا إلى أن الطرف الإثيوبي يقف وراءه طرفان آخران لم يعودا خفيين على الشعب المصري هما تركيا وقطر.