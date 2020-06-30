رئيس التحرير

محمود مسلم

عماد أديب: إثيوبيا الآن تلعب لعبة المراوغة وليست هي الخصم الحقيقي

كتب:

أحمد حامد دياب
09:28 ص | الثلاثاء 30 يونيو 2020
الكاتب الصحفي عماد الدين أديب

الكاتب الصحفي عماد الدين أديب

أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عماد الدين أديب أن إثيوبيا تتملص من موضوعين أن يكون هناك شرط ملزم للاتفاق ثم وجود بند يتناول آلية فض المنازعات.

وقال أديب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن أي اتفاق بين شركتين أو فردين أو دولتين خاصة إذا كان التفاوض على مسألة في القانون الدولي مثل الأنهار والتي لها اتفاقية مثل اتفاقية البحار التي أبرمت 1982.

وأوضح أديب أن إثيوبيا الآن تلعب لعبة المراوغة وليست هي الخصم الحقيقي أو الطرف الجالس، لافتًا إلى أن الطرف الإثيوبي يقف وراءه طرفان آخران لم يعودا خفيين على الشعب المصري هما تركيا وقطر. 