خالد أبوبكر: مصر استغرقت 10 سنوات في التفاوض مع إثيوبيا

علق الإعلامي خالد أبوبكر على كلمة مندوب الخارجية الإثيوبي في اجتماع مجلس الأمن لمناقشة مشكلة سد النهضة.

وقال أبوبكر خلال تقديمه حلقة الإثنين من برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، إن المتحدث باسم إثيوبيا يغالط نفسه ويتحدث عن عدم وجود مرونة في التفاوض "مفهمتهاش بصراحة ده احنا بقالنا 10 سنين بنتفاوض واحنا ناخد جايزة نوبل في طول البال مع اثيوبيا ومفيش بعد كده".

ووصف أبوبكر حديث المسؤول الإثيوبي عن إنشاء مشروع توشكى بشكل أحادي من جانب مصر، معتبرًا أن ذلك مغالطة تاريخية وهناك فارق كبير ومصر من الدول التي تحسن ادارة مواردها المائية ووجود سد مائي يختلف عن مشروع زراعي، مؤكدًا وجوب التعليق على هذا الكلام سواء أثناء الجلسة أو في بيان لاحق للخارجية.

وأشار أبوبكر أن مصر استغرقت في التفاوض 10 سنوات مشددًا على أننا لا نتحدث عن دولة عدوة لمصر وأثيوبيا ليست عدو لمصر أبدًا ولا نريد أن نفتأت على حقهم في التنمية وفقط نريد الحفاظ على شيئ أساسي ومهم جدا بالنسبة لحياة المصريين والسودانيين من الحصة المائية معتبرًا أن كلمة المسئول الأثيوبي شابها العوار والخطأ في العرض.