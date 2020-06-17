خالد أبوبكر: سأتقدم ببلاغ غدًا ضد أحمد مكي بعد افترائه على مؤسسات الدولة

أكد خالد أبوبكر المحامي، أنه سيتقدم غدًا ببلاغ ضد المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق في عهد الإخوان، بعد تصريحاته في قناة الجزيرة القطرية، والتي تحمل الكثير من الكذب والافتراء على موسسات الدولة المصرية.

وأشار أبوبكر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أن مكي اعتاد كل فترة الخروج عبر قناة الجزيرة المعادية للشعب المصري لتجميل وجه تنظيم الإخوان الإرهابي، رغم أنه تورط أثناء نظام حكمهم في الإساءة للقضاء المصري الشريف ومع ذلك لا يخجل من تلميع الإخوان بعد 7 سنوات من قيام الشعب المصرى بطردهم من الحكم بثورة شعبية، بعد أن عانى من سياساتهم وخيانتهم وسوء أحوال البلاد لمدة عام.