وزير المالية يكشف قيمة قرض صندوق النقد لمصر: محصلتش مع أي دولة أخرى  

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن صندوق النقد الدولي وافق على منح مصر 8 مليارات دولار كقرض خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما لم يمنح هذا الصندوق مثل هذا القرض لأي دولة أخرى، حيث يتم إعطاؤه بناء على الاستقرار الاقتصادي بالدولة، موضحًا أن صندوق النقد الدولي يعلم قدرة مصر على النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، كما أن فوائد هذا القرض لا تزيد عن 1.5%.

وأضاف "معيط"، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن الصندوق وضع في أولوياته برنامج للحماية الاجتماعية، ومصر بالفعل قد اتخذت في هذا الاتجاه وأيضا خلال موازنة العام المالي المقبل مثل زيادة المعاشات والتي وصلت إلى 31 مليار جنيه ونسبة بدل المخاطر للأطباء بنسبة 85 % و60% زيادة في حد الإعفاء الضريبي وعلاوة إضافية للموظفين تصل إلى 375 جنيها شهريا، وانتهاء مشكلة العلاوات الخمسة بـ35 مليار جنيه.

وأشار وزير المالية، إلى أن أكبر زيادة ستذهب للقطاع الصحي في الموازنة الجديدة، في الوقت الذي تشير فيه الدراسات إلى حدوث انكماش على مستوى العالم في القطاع الاقتصادي بنسب لا تقل عن 4.5 أو 5% بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فالاقتصاد سينمو بالسلب، بسبب تراجع في حركة السياحة والطيران على مستوى العالم بنسبة تصل إلى 80% خلال عام 2020.