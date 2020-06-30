وزير المالية: إذا لم يخرج لقاح لـ"كورونا" للنور قريبا سيكون الوضع قاسيا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن العالم الآن يتعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ويجب أن يتم التعامل مع الأزمة مع الحفاظ على حركة الإنتاج والاقتصاد، مؤكدًا أنه حال عدم خروج لقاح للفيروس للنور قريبا، سيكون الوضع قاسيًا للغاية لأنه لا يوجد اقتصاد قادرًا على تحمل كل هذه التداعيات، وذلك خلال حواره في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري".

وأضاف "معيط"، أن الدولة المصرية عملت على مساندة العمالة وأصحاب المهن غير المنتظمة وقامت بصرف منح لهم تقدر بـ 500 جنيه لكل شخص لمدة 3 أشهر، حيث تم تخصيص 3 مليار لدعم العمالة غير المنتظمة و2 مليار للشركة القابضة للطيران و8 مليار لقطاع الصحة، مقدمًا الشكر والتقدير للأطقم الطبية لما بذلوه من جهد في علاج مصابي فيروس كورونا ووقفوهم في الصفوف الأمامية، واصفًا إياهم بـ "الجيش الأبيض".

وأكد وزير المالية، أن الحكومة وضعت في اعتبارها منذ بداية الجائحة، وخاصة بعد إقبال دول على الإغلاق الكامل وتوقف الاستيراد والتصدير، أن العالم لا يستطيع الصبر على الإغلاق التام وبالفعل بدأت تخرج المظاهرات والاحتجاجات اعتراضا على قرارات الغلق الكامل، موضحًا أن الدول التي قامت بالغلق الكامل أصبح اقتصادها سيئا للغاية.