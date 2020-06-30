محمد منير وفاطمة عيد.. أغنيات جديدة احتفالا بـ30 يونيو

يطلق عدد من الفنانين والمطربين، عدد من الأغنيات الجديدة احتفالا بثورة 30 يونيو، التي نحتفل خلال الأيام الجارية بذكراها السابعة.

من أولى تلك الأغنيات التى من المقرر أن تطرح خلال الساعات المقبلة، أغنية بعنوان "قوة مصر"، وتبرز العديد من الإنجازات الحديثة والمشروعات ‏الكبرى التى تشهدها البلاد حاليًا، إضافة إلى احتوائها على بعض المشاهد التاريخية، التى تعكس حضارة وعظمة مصر.

جرى تصوير الأغنية بالكامل داخل استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى، ومناطق التصوير المفتوحة بها، التي تظهر التنوع ‏والتطور الكبير الذى حدث لها فى الفترة الأخيرة.‏

أغنية "قوة مصر"، من إنتاج مدينة الإنتاج الإعلامي، وكلمات الشاعر الكبير جمال بخيت، ومن ألحان وتوزيع محمد ضياء، ومهندس ‏الصوت ياسر أنور، ومن إخراج الدكتور هاني أبو الحسن.‏

وقام بالأداء الغنائى والتمثيلى، ندى مدحت، رغدة إبراهيم، محمد فارس، عمر حبيب، وهم من المواهب الفنية الشابة الجديدة.‏

حين أهدت الملحنة السعودية حنين علي، أغنية وطنية جديدة لمصر، بمناسبة احتفالات ثورة 30 يونيو، بعنوان (بكرة جاي ليا) من غناء الفنانة "فاطمة عيد"، وكلمات محمد الجبالي، وألحان حنين علي وتوزيع الدكتور إيهاب عبدالحميد.

وجرى تسجيل الأغنية في استديو صوت الحب، مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية، كما تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

وعن سبب اختيارها لتقديم هذه الأغنية بصوت فاطمة عيد، تقول "حنين"في بيان لها: "منذ فترة أفكر في تقديم أغنية وطنية لمصر، لأني عاشقة لهذه الأرض، ويسعدني جدا ما أراه يوميا من إنجازات تتحقق على يد قيادتها الحكيمة، وبالتالي كان التفكير في أن تظهر هذه الأغنية بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو".

أما عن سبب اختياري لصوت الفنانة فاطمة عيد لتقديمها، فيرجع إلى طبيعة الأغنية التي قررت أن تكون شعبية، لتكون قريبة من الناس، بالإضافة إلى أن صوت "فاطمة عيد" الذي يمثل البهجة والفرحة، وهي رمز للأم المصرية الطيبة.

كما انتهى الفنان الكبير محمد منير، من تصوير كليب أغنية "الناس فى بلادي"، الذى صوره مؤخرا فى المدرسة اليونانية بمصر الجديدة، كلمات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودى، وألحان محمد رحيم، وسط إجراءات احترازية، والحفاظ على التباعد الاجتماعى أثناء تصوير الكليب، الذى سيعرض اليوم.