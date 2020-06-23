محمد منير حدوته مصرية.. خطاط يرسم الفنانين بكلمات أغانيهم

برع في الكاتبة بأربعة أنواع من الخطوط العربية، حتى أصبح محترفا، ونال شهرة بين أصدقاءه، وحصل على المركز الأول في مسابقة للخط العربي، تابعة لوزارة التعليم العالي، في العام الدراسي السابق، بالإضافة إلى تفوقه الدراسي، "عبدالله فؤاد محمد"، طالب الفرقة الرابعة كلية التربية جامعة المنوفية، من أبناء قرية شنواي التابعة لمركز أشمون.

يقول "فؤاد" في تصريحات لـ"الوطن"، "بدأت تعلم الكتابة بالخطوط العربية منذ 7 سنوات، على يد أحد المدربين، وهو مدرس خط بالقرية، نظرا لبعد مدرسة الخط عن منزلي، وتعلمت الكتابة بخطوط أربعة، وهي النسخ والرقعة والثلث والديواني"، مؤكدا أنه شارك في العديد من مسابقات الخط العربي، وحصل على المركز الأول فيها، مثل حصوله على المركز الأول في مسابقة جامعة المنوفية ووزارة التعليم العالي.

ويشير "فؤاد"، إلى أن موهبة الخط قديمة معه، لكنه بدأ في تنميتها منذ عدة سنوات، أكثر من الرسم الذي يؤكد أنه مميز فيه، مضيفا أن من يرى أعماله في الكتابة بالخط العربي، أو الرسم يقول له "يا فنان"، مشيدين بأعمال الفنية، مؤكدا أنه يشارك في تنفيذ التابلوهات، التي يتم استخدام الخط العربي فيها بالإضافة إلي كتابته على أغلفة الكتب في إحدي دور النشر، وبداية عمه في كتابة نسخه من القرآن الكريم، حيث بدأ في كتابة جزء من القرآن الكريم بخط النسخ.

"أنا محترف في الرسم بالكلمات، من خلال رسم صورة لفنان أو مغني مشهور بكلمات أحد الأغاني، التي هو مشهور بها مثل الفنان محمد منير، الذي رسمته بأغنية حدوته مصرية، بالإضافة إلي رسم أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب".. بهذه الكلمات أنهي حديثة عن مواهبة المتنوعة، مؤكدا أن هذا النوع من الرسم صعب جدا، ويقوم باستخدام الأقلام والفرش والألوان، عند رسم تلك الصور للفنانين، مطالبا وزارتي الثقافة والتعليم، بدعمه من أجل تنمية وتطوير موهبته، وإقامة المعارض من أجل وصول أعماله، لجميع المواطنين في مصر والعالم العربي.