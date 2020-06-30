مصر للطيران: نظمنا 415 رحلة لإعادة العالقين بالخارج أثناء أزمة كورونا

قال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنّ الشركة الوطنية للطيران لها دور قومي من خلال نقل العالقين في الخارج طبقا للتوجيهات السياسية، ونجحنا في إعادة العالقين بجميع الدول، وتنفيذ نحو 415 رحلة استثنائية، ونقل نحو 77 ألف راكب، في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأضاف رشدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز: "كنا على استعداد بنقل أعداد أكثر من ذلك حال وجود أي طلبات زيادة لعودة العالقين"، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتزمنا بتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي في منظمة الرئاسة ومنظمة الصحة العالمية للمحافظة على سلامة المسافرين، بدءا من دخولهم صالة السفر حتى وصولهم للمقصد الذي يذهبون إليه.

وتابع أنّ الإجراءات تبدأ من قياس درجة حرارة الراكب أثناء دخوله للمطار، والشخص الذي تزيد درجة حرارته عن 38 مئوية يمنع من السفر وتتخذ معه الإجراءات، ويتم عمل التحاليل اللازمة له للتأكد من خلوه من المرض والحفاظ على المسافات الآمنة بين المسافرين أثناء إنهاء إجراءات بيانات السفر والصعود للطائرة وملصقات إرشادية على الأرض.

وأكد: "نحاول بقدر الإمكان تقليل التعامل المباشر مع الركاب وإصدار بطاقات الصعود آليا، من خلال آلات مخصصة لذلك، إضافة لتوافر المواد المعقمة في جميع أنحاء المطار وتعقيم الطائرات قبل كل رحلة وجميع الموظفين الذين يتعاملون مع الركاب، سيرتدون الكمامات للحفاظ على سلامتهم".