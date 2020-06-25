على 3 مراحل.. تعرف على جدول مواعيد رحلات "مصر للطيران" بدءا من 1 يوليو

أعلنت شركة مصر للطيران عن استئناف الرحلات الخاصة بها بدء من 1 يوليو المقبل إلى عدة وجهات، على مراحل مختلفة، تنفيذا لقرار وزير الطيران المدني بعودة حركة الطيران مره أخرى، مع التشديد على التزام المطارات والمسافرين بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن" جدول رحلات شركة مصر للطيران بدء من 1 يوليو المقبل، وفق الموقع الرسمي الخاص بالشركة، كالتالي:

رحلات مصر للطيران في الفترة من 1 إلى 7 يوليو

تستأنف شركة مصر للطيران رحلاتها في تلك الفترة للجهات التالية: الشارقة، أبو ظبي، آثينا، أديس أبابا، أربيل، أمستردام، باريس، برلين، بروكسل، بودابست، بيروت، تورونتو، جوبا، دبي، روما، فرانكفورت، فيينا، لندن، ميلان، ميونخ، نيويورك، واشنطن.

رحلات مصر للطيران في الفترة من 8 إلى 14 يوليو

تستكمل شركة مصر للطيران رحلاتها في تلك الفترة للجهات التالية: بغداد، جوانزو، جنيف ،كوبنهاجن.

بدءا من 15 يوليو

تعاود شركة مصر للطيران رحلاتها في تلك الفترة للجهات التالية: برشلونة، دار السلام ،مدريد.

وأوضحت الشركة أنه يتوالى الإعلان عن باقي الوجهات تباعا وفقا للسلطات المعنية بكل دولة على حدى، وناشدت العملاء الذين قاموا بالحجز قبل 15 يونيو مراجعة تأكيد حجوزاتهم على الرحلات الدولية المجدولة في الفترة من 1 يوليو المقبل إلى 15 سبتمبر 2020.