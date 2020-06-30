قائد الدفاع الجوي: 30 يونيو 1970 يوم عظيم في تاريخ العسكرية المصرية

ألقى الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي، كلمة بمناسبة مرور 50 عاما على بناء حائط الصواريخ عام 1970، والذي جاء عيدا لقوات الدفاع الجوي.

وقال: "نحتفل اليوم بذكرى مرور 50 عاما على إنشاء قوات الدفاع الجوي، ولقد كان يوم 30 يونيو 1970 يوما عظيم في تاريخ العسكرية المصرية، الذي يزخر بالبطولات والأمجاد والفخر لرجال قوات الدفاع الجوي، ويمثل الإعلان الحقيقي عن اكتمال بناء حائط الصواريخ بسواعد رجال وأبطال قوات الدفاع الجوي".

وأضاف قائد قوات الدفاع الجوي، في الفيديو الذي نشره المتحدث العسكري عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "وبدأ تساقط طائرات العدو الجوي معلنا بتر ذراعه وكسر إرداته وقدرة مصر على أن تفرض إرادتها العسكرية على جبهة القتال، واتخذت قوات الدفاع الجوي من هذا التاريخ ذكرى وعيدا في كل عام، ويسعدني في هذه المناسبة أن أتوجه بالشكر باسمي وباسم قوات الدفاع الجوي لجميع القادة والضباط والجنود اللذين شاركو في صناعة هذا التاريخ العظيم".

ووجه الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي التحية لرجال الدفاع الجوي المرابطون في مواقعهم، ممن يواصلون الليل بالنهار سلما وحربا وحثهم على الإستمرار في اليقظة التامة، وبذل الجهد والعرق في التدريب والحفاظ على معداتهم، قائلا: "أتوجه بالتحية لرجال الدفاع الجوي.. حماة سماء مصر ودراعها الواقي وعينها الساهرة والمرابطون في ربوع الوطن اللذين يتحملون مسؤلية الدفاع عن سماء الوطن وقدسيته ولافرق عندهم بين سلم أو حرب".

كما أكد الفريق علي فهمي على حرص القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث منظومة الدفاع الجوي، بما يواكب أحدث نظم التسليح والتكنولوجيا على مستوى العالم.

وقال: "نؤكد للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن رجال قوات الدفاع الجوي يعاهدون الله أن يظلوا مرابطين في مواقعهم يواصلون الليل بالنهار حتى تظل قوات الدفاع الجوي قادرة على مواجهة مايستجد من تحديات والدفاع عن هذا الوطن وهذا الشعب الذي يستحق أن يفتخر بقواته المسلحة".

واختتم الفريق علي فهمي كلمته قائلا: "يشرفني ويشرف قوات الدفاع الجوي أن أتوجه بتحية شكر وإجلال وتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة مجديين العهد لسيادته أن نظل دوما جنودا أوفياء حافظين العهد مضحين بكل غالي ونفيس ونحفظ للأمة هيبتها ولسماء مصر قدسيتها لتظل مصر درعا لأمتها العربية".