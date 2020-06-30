في ذكرى 30 يونيو.. "إعلام القليوبية" يطالب بالاصطفاف خلف السيسي

هنأ الدكتور رمضان عرفة، مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء جمال الرشيدي مدير الأمن والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وأهالي المحافظة بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو 2013.

ووجه "رمضان" في بيان إعلامي صباح اليوم الثلاثاء، التحية إلى القوات المسلحة الباسلة لاستجابتها السريعة لرغبة الشعب المصري ومساندته في تحقيق مطالبه المشروعة بالتخلص من حكم جماعة اللإخوان الإرهابية والعبور بمصر إلى بر الأمان.

وناشد مدير عام إعلام القليوبية، أبناء المحافظة بضرورة الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، انطلاقا من روح ثورة 30 يونيو التي اتفق عليها الجميع، لنعبر بمصرنا الغالية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى المستقبل المشرق في ظل التحديات المحلية والإقليمية والدولية المعقدة والبالغة الصعوبة.